Семь человек погибли при сходе лавины в горах Алтая

Выжить удалось лишь двоим.

Две уцелевшие девушки смогли добраться до цивилизации только спустя два дня после происшествия. Они вышли к селу Кош-Агач, где и рассказали о случившемся. Как оказалось, лавина сошла на Южно-Чуйском хребте еще позавчера, там в этот момент и находилась туристическая группа из девяти человек. Оперативно сообщить о случившемся выжившие не смогли – не работала мобильная связь. Сейчас в зону схода снежной массы направляются два вертолета и несколько кинологических расчетов. Они будут искать тела.

Между тем сами девушки дают показания в полиции. Как сообщает ТАСС, их состояние стабильное, однако требуется помощь психолога. Как ожидается, они помогут спасателям в поисках погибших.

Сообщается, что группу возглавлял опытный человек – глава туристического клуба Новосибирского государственного университета, которого называли знатоком Алтая. План маршрута был утвержден в Федерации спортивного туризма. Говорить о том, что группа могла отклониться от намеченного пути пока нельзя.

В связи с гибелью людей на Алтае Следственный комитет начал проверку.