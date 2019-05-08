В одной из школ американского штата Колорадо произошла стрельба

Один человек погиб, восемь пострадали.

Стрельбу в школе открыли два молодых человека – ученики этого учреждения. Одному из них 18 лет, второй еще не достиг совершеннолетия. Они атаковали учащихся в двух классах. По словам отца одного из пострадавших, напавший на его сына молодой человек достал пистолет из чехла для гитары. Об этом он рассказал местному телеканалу, пишет агентство Reuters. Полицейские прибыли на место, спустя две минуты после сообщения о стрельбе. Их быстрая реакция, отметил шериф округа, позволила спасти жизни многих учеников. Тем не менее, один человек погиб — 18-летний студент скончался на месте, еще 8 человек пострадали. Несколько человек находятся в больнице, двое в тяжелом состоянии. Какие мотивы двигали нападавшими, еще предстоит выяснить. Как сообщает Reuters со ссылкой на местный телеканал, известно, что один из подозреваемых подвергался травле из-за желания сменить пол.

Стрельба в Колорадо произошла спустя несколько недель после 20-й годовщины массового убийства в школе «Колумбайн», которая находится в соседнем округе.