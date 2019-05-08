Иран отказался исполнять некоторые обязательства по ядерной сделке и выдвинул ультиматум остальным участникам соглашения. О нём объявил президент страны Хасан Роухани. Меры приняты в ответ на действия США, которые ранее вышли из соглашения с Ираном.

Тегеран прекращает выполнять условия по двум пунктам соглашения. Речь идёт об остановке на 60 суток продаж обогащённого урана, который есть у Исламской республики, и тяжёлой воды, заявил Хасан Роухани. Его обращение транслировалось в национальном теле— и радиоэфире. О решении Иран сообщил послам Франции, Британии, России, Германии и Китая в Тегеране – странам-участницам соглашения по иранской ядерной программе, сообщает агентство Reuters. Президент Роухани также дал европейским партнёрам два месяца на переговоры по выполнению сделки. Он пригрозил, что в случае провала его страна откажется от ограничений по уровню обогащения урана. Тегеран ждёт от ЕС экономических послаблений. Роухани уверяет, что эти шаги не означают конца сделки. По словам иранского президента, США вышли из ядерной сделки для того, чтобы заставить Иран её тоже покинуть. Соглашение между шестью международными посредниками и Ираном было подписано в 2015м, год назад президент Трамп обвинил Тегеран в продолжении разработки ядерного оружия и объявил о выходе США из сделки. Вашингтон восстановил санкции и призвал покупателей иранской нефти от неё отказаться.

Тегеран также пригрозил жёстким ответом в случае, если его действия вынесут на обсуждение в Совете Безопасности ООН.