Пресненский суд должен огласить приговор по делу о драках, фигурантами которого являются футболисты Кокорин и Мамаев

Пресненский суд Москвы должен огласить приговор по делу о драках, главными фигурантами которого являются футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. В ходе прений сторон прокурор попросила приговорить Кокорина к году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева – к году и пяти месяцам. Подсудимые в очередной раз извинились перед потерпевшими и своими семьями. Оглашение приговора должно начаться в 14 часов.