Ультраправый политик Дмитрий Демушкин, осужденный за экстремизм, стал замглавы сельского поселения Барвихинское

Власти Одинцовского городского округа называют чиновника, принявшего на работу Демушкина, нелегитимным руководителем муниципалитета.

В администрации сельского поселения Барвихинское в Подмосковье Дмитрий Демушкин будет курировать культуру, спорт и экономический блок. Об этом сам ультраправый политик рассказал РБК. В качестве доказательства он предоставил копию распоряжения о его назначении на пост. Согласно документу, на работу Демушкина принял исполняющий обязанности главы Барвихи Ходырев. Чиновник в свою очередь ранее сменил на этой должности другого временного руководителя Константина Гаврикова. Однако ни одна, ни другая фамилия на сайте администрации не упоминается. Судя по официальному порталу, сейчас исполняющим обязанности главы является Герман Потапчук. Очевидно, в муниципалитете никак не могут поделить власть. Как объяснили РБК в администрации Одинцовского городского округа, ранее в Барвихе имели место «неоднократные попытки по захвату кабинетов администрации».

Демушкин ранее был осужден на два с половиной года по обвинению в экстремизме. Поводом стали две фотографии с «Русского марша», размещенные им в интернете. В феврале Демушкина досрочно освободили.