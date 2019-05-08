Z Архив новостей новости
5 5 6 476
09:00, 08 мая 2019

Иран прекращает выполнять некоторые обязательства по своей ядерной программе

Президент Хасан Роухани подтвердил, что направил письма послам Великобритании, Франции, Германии, Китая и России. По словам Роухани, он даёт 60 дней европейским странам на переговоры. Тегеран готов прекратить продавать тяжёлую воду и обогащённый уран.
Принятое решение – это ответ на выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий.

Противостояние Ирана и США может усилиться. Вашингтон готовится ввести новые санкции против Тегерана.

О том, что Белый Дом на этой неделе — и скорее всего, сегодня, объявит о существенных экономических санкциях против Ирана, со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Администрации Трампа сообщило издание Аксиос. Какие сферы экономики новые санкции затронут, они сказать отказались, но это не будет энергетический сектор. Издание Уолл Стрит Джорнел ранее сообщало, что санкции коснутся продаж нефтехимии. Сегодняшний день может быть выбран для объявления новых мер потому, что год назад Президент Дональд Трамп объявил о выходе из иранской ядерной сделки.
Главными целями санкции США против Ирана являются сокращение поступления наличности для иранского режима и охлаждение роста страны путем ограничения диверсификации экономики. Белый Дом ожидает три вероятных сценария по итогам новых санкций по Ирану: нуждающийся в деньгах иранский режим вернется за стол переговоров и предложит США более выгодные условия по ядерной сделке, санкции сдержат Иран и заставят перенаправлять ресурсы на решение внутренних проблем и наконец, иранский режим падет — на свержение «режима мулл» давно надеется советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он же объявил в понедельник, что в ответ на эскалацию со стороны Ирана, в частности, планируемые атаки на американские войска в Ираке и Сирии, США отправляют на Ближний Восток ударную группу авианосцев и оперативную группу бомбардировщиков.

О необходимости свержения иранского режима постоянно оговорит советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Дмитрий Гудков политик

В Питере власть развернулась на полную катушку Врио Беглов с трибуны поздравляет «активнутых, противных» горожан…

5 387 6 103116 01.05
Kпетербург, общество, чиновники, видео, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Дело в том, что да, Сталин отвратителен, но в целом (для многих) внешний мир настолько более враждебен, настолько более чужероден (это и сейчас у многих такой взгляд), что как бы лучше свой тиран, чем чужой нечеловек…

5 286 6 29415 02.05
#слушать 02:39:27 8читать ;смотреть $скачать 36.5 МБ
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Очиститься от сталинщины. Открытое письмо председателю ЦК КПРФ Г. Зюганову Вы, Геннадий Андреевич, откровенно заменяете память о войне возвеличиванием Сталина и пытаетесь дискредитировать тех, кто «борется с портретами»...

5 83 6 8592 07.05
Kистория, сталин, общество, события
Блоги

Кусок эфира

Сергей Алексашенко: Об истерике российских производителей мясной и молочной продукции Граждане России должны думать о хорошем уровне жизни для своей семьи. Они должны думать о том, что они хотят питаться, потреблять хорошие продукты…

5 110 6 52829 01.05
Блоги

В Пятигорске прошёл парад дошкольных войск Начальник Управления образования администрации Пятигорска Наталья Васютина заявила: «Чем раньше начинается патриотическое воспитание — тем здоровее общество»...

5 337 6 36783 07.05
Kпятигорск, дети, день победы, фото, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Антисемитизм, евреи и неевреи. Чем это кончится? Антисемитизм, евреи и неевреи. Чем это кончится?

5 177 6 19953 04.05
8читать ;смотреть
Kвидео, антисемитизм, общество, события
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Победа — с заключенными. Не с НКВД В Саратове заключенные выйдут на акцию «Бессмертный полк» на территории колонии. И я выйду с ними…

5 87 6 9740 05.05
Kполитика, память, история, мнения
Блоги

Сергей Глазьев: Оккупация Я не исключаю возможности массового переезда на «зачищенные» от русского населения земли Юго-Востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной…

5 324 6 40140 07.05
Kукраина, донбасс, политика, сша, зеленский, рф, мнения
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Для этого и была придумана «Юность» — открывать имена Сегодня 4 мая 2019 года я стал главным редактором этого журнала — с легендарным именем и не менее легендарной эмблемой. Спасибо редакции, предложившей такое дело и утвердившей меня единогласно…

5 120 6 15322 04.05
Kсми, журналистика, общество, мнения
Блоги

В Ростовской области полицейские ко Дню Победы устроили фотосессию в форме сотрудников НКВД В соцсетях критикуют инициативу ростовских полицейских. «Каратели уже не прячутся?» — пишут пользователи…

5 318 6 44193 03.05
Kобщество, фото, силовики, события
Голосование
Наше ли это дело, русский язык в других странах?
5 31 6 5372 03.05
Блоги

Андрей Мовчан финансист

Война. Призрак. Май Говорить о роли Сталина (положительной или отрицательной) в самой войне смешно – «великий стратег» прятался на даче в первые дни войны…

5 558 6 96158 04.05
Kсталин, история, общество, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Вынос цветов Это наш народ освоил в  совершенстве – чтить память тех, кто погиб в результате деятельность очередных «эффективных менеджеров». Сталинских, путинских…

5 32 6 5712 06.05
Kполитика, общество, катастрофы, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ Колымские страхи Дудя Колымские страхи Дудя Весь фильм Дудя — это пропагандистский заказ, который идёт сверху…

5 191 6 35075 02.05
Kдудь, видео, история, общество, репрессии, сталин, мнения
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Победители Представьте себя, что в Германии полиция обрядилась в форму СС и гордо позировала на фото. Невозможно. Но в наших победных пустошах напялить одежу «русиш гестапо» не возбраняется…

5 280 6 51801 04.05
Kобщество, война, день победы, события
Блоги

Владимир Зеленский: Из «общего» у нас осталось только одно — государственная граница Запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, содержание украинцев в плену ни на йоту не приближает урегулирование отношений между нашими странами…

5 540 6 101929 02.05
Kукраина, рф, зеленский, политика, крым, донбасс, мнения

Популярное за неделю

Новости

Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами, ее источник неизвестен В тоже время аэропорт «Шереметьево» представил хронологию катастрофы…

5 1 6 15630
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Никакого единства в России нет и уже не может быть. Она расколота и ненавистью, и жадностью, и завистью, и религиями, и по принципу развитости…

5 132 6 128864 01.05
#слушать 51:10 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kполитика, общество, мнения, видео, передачи
Голосование
Вы готовы лично бойкотировать продукцию «Мираторга»?
5 26 6 7807 02.05
Блоги

Пилот гражданской авиации: О катастрофе Superjet в ШРМ Ежегодной тренировкой «немедленного скорейшего возврата» вы формируете модель поведения, которую пилоты применяют на практике. Вы учите пилотов спешить. Спешка неминуемо ведет к ошибкам, иногда катастрофическим…

5 200 6 255954 06.05
Kавиация, катастрофы, самолеты, трагедии, события
Блоги

+ Валентина Матвиенко: Sukhoi Superjet 100 — ну кому он нужен? Валентина Матвиенко: Sukhoi Superjet 100 — ну кому он нужен? «Где эффективность, где самолеты, где деньги?» Спикер СФ критиковала SSJ-100 за пять месяцев до трагедии в Шереметьево…

5 148 6 225413 06.05
8читать ;смотреть
Kавиация, рф, матвиенко, аэрофлот, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7808205
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4025872

Сегодня в эфире