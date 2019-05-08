Иран прекращает выполнять некоторые обязательства по своей ядерной программе

Президент Хасан Роухани подтвердил, что направил письма послам Великобритании, Франции, Германии, Китая и России. По словам Роухани, он даёт 60 дней европейским странам на переговоры. Тегеран готов прекратить продавать тяжёлую воду и обогащённый уран.

Принятое решение – это ответ на выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий.

Противостояние Ирана и США может усилиться. Вашингтон готовится ввести новые санкции против Тегерана.

О том, что Белый Дом на этой неделе — и скорее всего, сегодня, объявит о существенных экономических санкциях против Ирана, со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Администрации Трампа сообщило издание Аксиос. Какие сферы экономики новые санкции затронут, они сказать отказались, но это не будет энергетический сектор. Издание Уолл Стрит Джорнел ранее сообщало, что санкции коснутся продаж нефтехимии. Сегодняшний день может быть выбран для объявления новых мер потому, что год назад Президент Дональд Трамп объявил о выходе из иранской ядерной сделки.

Главными целями санкции США против Ирана являются сокращение поступления наличности для иранского режима и охлаждение роста страны путем ограничения диверсификации экономики. Белый Дом ожидает три вероятных сценария по итогам новых санкций по Ирану: нуждающийся в деньгах иранский режим вернется за стол переговоров и предложит США более выгодные условия по ядерной сделке, санкции сдержат Иран и заставят перенаправлять ресурсы на решение внутренних проблем и наконец, иранский режим падет — на свержение «режима мулл» давно надеется советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он же объявил в понедельник, что в ответ на эскалацию со стороны Ирана, в частности, планируемые атаки на американские войска в Ираке и Сирии, США отправляют на Ближний Восток ударную группу авианосцев и оперативную группу бомбардировщиков.

О необходимости свержения иранского режима постоянно оговорит советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.