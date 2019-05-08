Пресненский суд должен огласить приговор по делу о драках, фигурантами которого являются футболисты Кокорин и Мамаев

Пресненский суд Москвы должен огласить приговор по делу о драках, главными фигурантами которого являются футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. В ходе прений сторон прокурор попросила приговорить Кокорина к году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева – к году и пяти месяцам. Подсудимые в очередной раз извинились перед потерпевшими и своими семьями. Оглашение приговора должно начаться в 14 часов.

Первый заместитель Председателя комитета ГД по международным делам, олимпийская чемпиона Светлана Журова не считает процесс над футболистами показательным. Однако, считает Журова, другие известные люди, глядя на процесс над футболистами, могут сделать выводы о том, что подобное поведение не останется безнаказанным, несмотря на любые заслуги.