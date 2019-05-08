Иран решил прекратить выполнение некоторых обязательств в рамках Соглашения о ядерной программе

По данным агентства Reuters, письмо президента Хасана Роухани отправлено послам Великобритании, Франции, Германии, Китая и России. Это ответ на выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий. Хасан Роухани ранее называл действия американцев доказательством их ненадёжности на мировой арене.

Отметим, что сегодня в Москве должны состояться переговоры главы МИДа Сергея Лаврова с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.