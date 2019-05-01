Водители сервиса Uber сегодня проведут всеобщую забастовку

Акция приурочена к предстоящему выходу компании на IPO.

Водители сервиса по заказу такси Uber В США и Великобритании требуют повышения тарифов на поездки и снижения комиссии агрегаторы с 25% до 15%. Кроме того, они хотят адекватных условий труда – в частности доплату за работу в выходные дни и гарантии занятости. Привлечь внимание компании к своему положению таксисты собираются, организовав всеобщую забастовку, – они призвали своих коллег по всему миру не заходить в приложение агрегатора с 7 до 9 утра по местному времени. Акция пройдет в преддверии выхода компании на IPO, которое может стать крупнейшим в этом году. Представители организаций, присоединившихся к забастовке, отмечают, что владельцы Uber собираются «заработать миллиарды долларов, в то время как водители живут в бедности и становятся банкротами». Эксперты полагают, что протесты могут серьезно повлиять на успех IPO.

Российские водители, работающие с агрегаторами Uber и «Яндекс» также намерены поддержать своих коллег, но, как сообщили «Эху» в профсоюзе «Таксист», они проведут акцию 15 мая.