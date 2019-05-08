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08:00, 08 мая 2019

Один человек погиб и восемь ранены в результате стрельбы в школе в пригороде американского Денвера

Один человек погиб и восемь ранены в результате стрельбы в школе в пригороде американского Денвера. Подозреваемые в нападении задержаны.

Стрельбу в школе штата Колорадо устроили два человека, предположительно ученики этого же учреждения. Шериф округа Тони Спарлок рассказал агентству Associated Press, что целю злоумышленников стали два класса. Преступники вошли в кабинеты и открыли беспорядочный огонь. Полиция подтвердила, что у нападавших был пистолет и возможно имелось другое оружие. Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, выстрелы еще были слышны. Как отметил шериф, быстрая реакция правоохранителей помогла спасти жизни других учеников.

Между тем сообщается, что один школьник все же погиб. В местных больницах остаются восемь человек, половина из них в тяжелом состоянии. О мотивах нападавших пока ничего неизвестно. В домах подозреваемых проводятся обыски.

Стрельба в Колорадо произошла спустя менее месяца после 20-й годовщины массового убийства в школе «Колумбайн», которая находится в соседнем округе.



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