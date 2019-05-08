Игорь Коломойский заявил, что вернется на Украину после инаугурации Владимира Зеленского. Миллиардер, у которого государство национализировало «Приватбанк», сказал, что не собирается никому мстить. В интервью программе журналистских расследований Bihus.Info бизнесмен добавил, что сейчас живет в Швейцарии и Израиле.



Украинские СМИ полагают, что за избранием Владимира Зеленского в качестве президента стоит Игорь Коломойский.