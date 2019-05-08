Жителя Ярославля обвинили в неуважении к власти за фото оскорбительной надписи о Владимире Путине. Это граффити на здании регионального МВД, новости о котором требовал удалить Роскомнадзор. На местного жителя Кирилла Попутникова был составлен административный протокол. Согласно документу, он 31 марта проезжал мимо здания МВД на машине, увидел надпись, сфотографировал ее и выложил у себя в «Фейсбуке», пишет издание «Медуза». Теперь автору фото грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.