Водители сервисов по заказу такси через приложения, включая Uber и Lyft, собрались провести всеобщую забастовку 8 мая

Таксисты в Нью-Йорке не будут заходить в приложения с 7 до 9 утра в среду. Забастовка пройдет во многих других городах США, а также в Лондоне, крупнейшем зарубежном рынке Uber.

Член общественного совета Минтранса России, председатель координационного совета профсоюза «Таксист» Андрей Попков поддерживает акцию, и сказал, что российские таксисты вскоре тоже собираются устроить акцию с требованием справедливого отношения к водителям.

В компании Яндекс.такси отказались комментировать возможные проблемы российских пользователей сервиса в связи с забастовкой не стали.