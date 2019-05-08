Известный рэпер Noize MC осудил насилие со стороны полицейских на музыкальном фестивале в Москве

Он призвал пострадавших обратиться к правозащитникам. Noize MC написал во «ВКонтакте», что Hip-Hop Mayday в «Лужниках» 1 мая едва не был сорван из-за ложного сообщения о минировании. Исполнитель предположил, что кто-то из зрителей мог спровоцировать прибывших полицейских, а силовики в ответ с шокирующей жестокостью, как отметил Noize MC, избили других людей. Ранее сообщалось, что большинство пострадавших – это подростки.