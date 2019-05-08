Вышедший из колонии Дмитрий Демушкин назначен замглавы поселения Барвихинское в Подмосковье

Ультраправый политик сообщил изданию «Медиазона», что уже сегодня приступит к новым обязанностям. Он стал главным специалистом местного отдела по организационной работе, делам молодежи, культуре и спорту. Весной 2017 года Нагатинский суд Москвы приговорил Демушкина к 2,5 годам колонии по обвинению в экстремизме. Он вышел на свободу в феврале из-за частичной декриминализации 282-ой статьи Уголовного кодекса. Ранее Демушкин возглавлял движение «Русские», которое в 2015 году признали экстремистским и запретили в России.