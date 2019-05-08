«Аэрофлот» объявил о начале выплат компенсаций из-за трагедии в «Шереметьево»

Первые средства переведены четырем пассажирам, которые попали в больницу, и еще одному, который отказался от госпитализации. Как передает «Интерфакс», родственники погибших должны получить от компании по 5 миллионов рублей, госпитализированные пассажиры – по два миллиона, остальные – по одному.

В воскресенье вечером самолет «Сухой Суперджет», который вылетел из Москвы в Мурманск, вернулся из-за неполадок и сгорел в результате аварийной посадки. Погиб 41 человек. Эксплуатация «Суперджетов» не остановлена.