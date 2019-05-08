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00:01, 08 мая 2019

В Москве огласят приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

Их судят за участие в драках.

На последнем перед приговором заседании Павел Мамаев говорил о раскаянии, признании вины, извинялся перед потерпевшими и семьёй. По мнению футболиста, проведённые в СИЗО месяцы стали для него достаточным наказанием и он надеется теперь вернуться в большой спорт.

Александр Кокорин назвал изолятор уроком на всю жизнь. Отдельно принёс извинения своей команде и руководству, а также пострадавшему в драке чиновнику Минпромторга Денису Паку.

О снисхождении просили и другие фигуранты — брат Кокорина Кирилл и из общий друг Александр Протасовицкий. Прокуратура просит отправить Кокориных на полтора года в колонию, а двух других подсудимых — на год и пять месяцев. Ведомство считает, что вина фигурантов, устроивших в октябре две драки в центре Москвы, доказана и их исправление возможно только в условиях изоляции от общества.

Если судья Елена Абрамова поддержит требования гособвинителя, то фигуранты уже через несколько месяцев могут просить о условно-досрочном освобождении.



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