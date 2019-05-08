Тегеран сегодня может объявить о мерах, принятых в ответ на выход США из соглашения по иранской ядерной программе

Иран может частично отступить от обязательств, предусмотренных ядерной сделкой в ответ на действия США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на иранские СМИ. Выход Тегерана из ядерной сделки сейчас не рассматривается. Президент страны Хасан Рохани сегодня сделает заявление по этому поводу. Оно будет транслироваться по телевидению и радио. По информации агентства ИСНА Тегеран намерен также возобновить некоторые виды ядерной деятельности, которые были остановлены после подписания соглашения. Об этом решении неофициально проинформированы должностные лица Евросоюза. Соглашение с Ираном в 2015м подписали шесть стран — пятёрка постоянных членов Совбеза ООН и Германия. Год назад президент США Дональд Трамп объявил о выходе из сделки. Минувшей осенью Штаты восстановили санкции против нефтяного сектора Ирана.

В Москве пройдут сегодня переговоры главы российского МИДа Сергея Лавров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. На встрече обсудят отношения между двумя странами, ядерную программу Ирана и вопросы урегулирования конфликта в Сирии.