Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами, ее источник неизвестен

В тоже время в аэропорту «Шереметьево» утверждают, что самолет загорелся уже после посадки.

Из расшифровки, представленной телеканалом РЕН, следует, что после попадания молнии в самолет, пилот Денис Евдокимов сообщил диспетчеру, что лайнер подвержен угрозе, однако полет проходит штатно и немедленная помощь не требуется. Хотя уже в тот момент летчик передал, что не может с первого раза зайти на посадку. Вскоре ситуация стала ухудшаться. Экипаж решил заходить на посадку не визуально, а по приборам. Пилот запросил помощь, диспетчер вызвал аварийные службы на полосы. После этого переговоры оборвались. Опубликованы и переговоры аварийных служб аэропорта уже после приземления лайнера, их получил проект Baza. В расшифровке написано, что звучали следующие фразы: «Авария, самолет горит на взлетно-посадочной полосе на взлете. Сильный дым черный и языки пламени. Вызывайте дополнительные силы гарнизона и скорую помощь. Обнаружено внутри самолета около 10 трупов, произошло обрушение фюзеляжа, один погибший находится рядом с самолетом». В то же время аэропорт «Шереметьево» представил свои данные об обстоятельствах катастрофы. В частности, указано о возникновении возгорания после посадки, огонь был потушен за 18 минут. Согласно представленной хронологии событий, SSJ100 вернулся в аэропорт перед пожаром из-за потери связи и автопилота. В следующую минуту была объявлена тревога, выпущены аварийные трапы и началась эвакуация пассажиров. Спасатели аэропорта Шереметьево вошли в горящий самолет в 18:35.

В результате катастрофы самолета 41 человек погиб, 10 были госпитализированы.