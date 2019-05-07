Бывший вратарь омского «Авангарда» и сборной Чехии по хоккею Адам Свобода покончил с собой

Об этом сообщает чешское издание «Спорт». Информацию о смерти подтвердила в твиттере и национальная команда. Между тем в полиции после осмотра места происшествия сказали, что к смерти может быть причастен другой человек. Вратарю был 41 год. В 2005-м он в составе национальной команды стал чемпионом мира. В это же время хоккеист играл за тольяттинскую «Ладу», затем за омский «Авангард». Свобода завершил карьеру два года назад. Несколько месяцев назад он пьяным попал в ДТП, после чего лишился поста тренера.