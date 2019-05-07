Евросоюз потребовал от Турции разъяснений после отмены итогов выборов мэра Стамбула

С соответствующими заявлениями выступили верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и комиссар по вопросам расширения Евросоюза Йоханнес Хан. Накануне Центризбирком Турции отменил результаты выборов, которые в конце марта выиграл кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу. Он опередил Бинали Йылдырыма, кандидата от партии возглавляемой президентом, на доли процента. В апреле Имамоглу официально вступил в должность.