Аэропорт Шереметьево представил поминутную хронологию катастрофы самолёта Сухой Суперджет 100, которая произошла в воскресенье. Данные представлены на сайте авиаузла. Из них следует, что экипаж самолёта сообщил о возвращении в аэропорт через 10 минут после вылета, причиной стал отказ радиосвязи. До посадки самолёта пожара на борту не было. Эвакуация началась через минуту после приземления. Через две минуты после приземления прибыл первый пожарный расчёт.

В результате авиакатастрофы погиб 41 человек, 10 человек в больницах.