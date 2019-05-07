Полиция Москвы занялась поиском болельщиков, которые на матче между ЦСКА и «Динамо» вывесили баннер против Fan ID

Речь идёт об идентификационном паспорте болельщика, разработанном к чемпионату мира по футболу, который проходил год назад. По нему иностранные болельщики смогли приехать в страну без виз. Министерство спорта собирается с 1 июля ввести систему и на матчах премьер-лиги. Несколько дней назад во время матча на «ВЭБ-Арене» появился баннер, где сообщалось что 6 миллиардов рублей – это внедрение Fan ID или годовая пенсия более чем для 35 тысяч человек, 4 новых роддома или современная онкобольница. В полиции баннер назвали «несанкционированным». Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги Александр Мейтин сказал, что ЦСКА оштрафуют за акцию болельщиков, передаёт агентство ТАСС.