На жителя Ярославля составили протокол по статье о неуважении к власти за снимок оскорбительной надписи о президенте Владимире Путине. Об этом сам Кирилл Попутников сообщил на своей странице в фэйсбуке, опубликовав копию протокола. В нём говорится, что Попутников увидел на фасаде МВД граффити с надписью о Путине, сфотографировал надпись и затем «осознавая противоправность своих действий и понимая неприличное значение слова», выложил фотографию на своей странице в соцсети Фейсбук.

Граффити с надписью про президента появилось на здании МВД в конце марта. В начале апреля полиция задержала предполагаемого автора. После того, как про граффити написали ярославские СМИ, Роскомнадзор потребовал от них удалить эту новость. Ведомство объясняло свои действия профилактической работой после вступления в силу закона о неуважении к власти.