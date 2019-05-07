Управделами президента планирует потратить более миллиона рублей на мониторинг СМИ, соцсетей и Телеграм-каналов
На закупку обратил внимание проект «Роскомсвобода».
В конечном счёте, управделами президента проверяет свою же деятельность в Телеграме, — сказал в эфире «Эха» политолог Глеб Павловский.
Между тем представитель управделами президента Елена Крылова сказала агентству Интерфакс, что интерес вызывает конкретно содержание Телеграм-каналов. По ее мнению, в России заблокирован только мессенджер, а телеграм-каналы — нет.