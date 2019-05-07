Президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Нацгвардией
Юлий Аллеров занимал эту должность с 2015-го года. Исполняющим обязанности командующего стал его заместитель, Николай Балан, — пишет агентство ТАСС.
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Юлий Аллеров занимал эту должность с 2015-го года. Исполняющим обязанности командующего стал его заместитель, Николай Балан, — пишет агентство ТАСС.
Памперсы в камуфляже В советское время, конечно, было много пафоса, много победного, фанфарного и лакированного. Но никогда нам не говорили, что война – это шапито. Чтобы люди вообще не понимали ни ценности жизни, ни ужаса гибели миллионов, а делали из этого забавный утренник. Нечто вроде встречи Деда Мороза…