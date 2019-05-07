Президент Таджикистана распорядился выделить каждому ветерану ВОВ по Дню Победы по 5 тысяч сомони – примерно $530

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон распорядился выделить каждому ветерану Великой Отечественной войны по Дню Победы по 5 тысяч сомони – это примерно 530 долларов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в исполнительном аппарате главы республики. Собеседник агентства подчеркнул, что дополнительно каждый регион окажет помощь от имени местных властей – на какие суммы, не уточняется.