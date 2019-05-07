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21:31, 07 мая 2019

КГБ Белоруссии задержал трех россиян по подозрению в даче взятки

Уведомление об этом получило посольство России в республике, — рассказал агентству Интерфакс пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Маскалев. По его словам, более подробных сведений нет. Посольство попросило обеспечить встречу с задержанными.
Несколько дней назад Комитет госбезопасности Белоруссии сообщал о задержании россиянина, подозреваемого в даче взятки главе предприятия «Белтелеком». Руководителя этой компании также задержали.



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