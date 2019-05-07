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21:30, 07 мая 2019

Пожар на борту самолета «Сухой Суперджет 100» в минувшее воскресенье начался только после посадки

Об этом официально сообщила пресс-служба аэропорта «Шереметьево». Там говорят, что в следующую минуту после приземления была объявлена тревога, выпущены аварийные трапы и началась эвакуация пассажиров. Первый и второй пожарные расчеты прибыли на место происшествия через две минуты после приземления самолета. Спустя еще минуту приехали четыре пожарные машины.
Комментарии аэропорта появились на фоне публикации изданием «База» переговоров экипажа самолета «Сухой Суперджет 100» с авиадиспетчерами. Переговоры, так же без указания источника, опубликовала телекомпания РЕН ТВ. По ее данным, из материалов следует, что самолет заходил на посадку в штатном режиме.



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