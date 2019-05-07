В Курганской области бывшего директора детдома приговорили к 3 годам колонии за махинации, связанные с поставками

В Курганской области бывшего директора детдома приговорили к 3-м годам колонии за махинации, связанные с поставками питания для детей. Его супругу, местного предпринимателя, приговорили к 4-м годам лишения свободы. По версии следствия, директор детдома заключал договоры на поставку продуктов с компаниями, подконтрольными его жене, по завышенным ценам и в обход конкурсных процедур. При этом часть продуктов не соответствовала условиям договора. Они были более дешевыми и менее качественными, — пишет агентство Интерфакс.