Во Франции на этой неделе могут быть отменены несколько сотен авиарейсов из-за забастовки авиадиспетчеров
Акции протеста, как ожидаются, начнутся завтра вечером и продлятся до утра пятницы. По данным французских СМИ, забастовка затронет парижский аэропорт «Орли», а также аэропорты Лиона, Марселя и Тулузы.
Авиадиспетчеры и инженеры французской национальной компании по организации воздушного движения недовольны планами президента Франции провести трудовую реформу, которая, по мнению протестующих, в худшую сторону изменит условия работы сотрудников госсектора.