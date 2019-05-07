Во Франции на этой неделе могут быть отменены несколько сотен авиарейсов из-за забастовки авиадиспетчеров

Акции протеста, как ожидаются, начнутся завтра вечером и продлятся до утра пятницы. По данным французских СМИ, забастовка затронет парижский аэропорт «Орли», а также аэропорты Лиона, Марселя и Тулузы.

Авиадиспетчеры и инженеры французской национальной компании по организации воздушного движения недовольны планами президента Франции провести трудовую реформу, которая, по мнению протестующих, в худшую сторону изменит условия работы сотрудников госсектора.