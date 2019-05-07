Ситуация на борту самолета «Сухой Суперджет 100», который сгорел в «Шереметьево», до посадки была штатной

Об этом сообщает телекомпания РЕН ТВ, в распоряжении которой оказалась полная расшифровка переговоров диспетчера с экипажем. Пилот лишь один раз сообщил, что не готов к заходу на посадку, и сделал еще один круг, прежде чем приземлиться. Содержание переговоров свидетельствует о том, что экипаж оценил повреждения, полученные после удара молнии в самолет, как серьезные, но не критические. Из переговоров также стало известно, что экстренные службы были не готовы к чрезвычайной ситуации, — отмечает телеканал, объясняя это тем, летчики сажали самолет штатно.