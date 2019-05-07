На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти

На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти. Об этом сообщает издание «Яркуб». В протоколе говорится, что Кирилл Попутников, проезжая мимо здания полиция, сфотографировал надпись и затем «осознавая противоправность своих действий и понимая неприличное значение слова», выложил фотографию на своей странице в соцсети Фейсбук.

Граффити про Путина появилось на здании МВД в конце марта. В начале апреля полиция задержала предполагаемого автора. После того, как про граффити написали ярославские СМИ, Роскомнадзор потребовал от них удалить эту новость. Ведомство объясняло свои действия профилактической работой после вступления в силу закона о неуважении к власти.