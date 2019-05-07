В Норвегии россиянина приговорили к 1 году и 2-м месяцам тюрьмы за ограбление банка на полярном архипелаге Шпицберген

Он также должен будет выплатить по 20 тысяч крон (это около 150-ти тысяч рублей) каждому из трех сотрудников банка, которым угрожал. Как пишет сайт «Медуза», при вынесении приговора суд учел, что у осужденного сложилась тяжелая жизненная ситуация и изначально он ехал на Шпицберген с целью совершить самоубийство, когда узнал, что там можно относительно легко приобрести оружие.

Россиянину удалось похитить 70 тысяч крон (это чуть больше полумиллиона рублей). Его задержали через 20 минут после преступления. По данным норвежских СМИ, это была первая в истории попытка ограбления банка на Шпицбергене.