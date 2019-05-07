Пилот перед катастрофой суперджета оценил повреждения, полученные от удара молнии как серьезные, но не критические

Пилот Денис Евдокимов перед катастрофой суперджета в «Шереметьево» оценил повреждения, полученные от удара молнии в самолет как серьезные, но не критические. Поданный им сигнал означал, что нет угрозы жизни и самолету, и немедленная помощь не требуется, — сообщает телеканал РЕН ТВ, в распоряжении которого оказалась полная расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем. Эти данные свидетельствуют о том, что до посадки ситуация была штатной, — отмечает телекомпания.

Самолет сгорел в воскресенье. Погиб 41 человек.