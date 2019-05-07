Подтасовка данных о выхлопах в дизельных автомобилях будет стоить концерну «Порше» полмиллиарда евро

Прокуратура города Штутгарт сегодня приняла решение о вынесении денежного штрафа.

Дочернее предприятие автоконцерна «Фольксваген» виновно в нарушении наблюдательных функций в отделе разработки дизельных автомобилей, сообщила прокуратура. «Порше» согласился выплатить 535 миллионов евро вынесенного в наказание штрафа и отказался от оспаривания решения во второй инстанции. Благодаря этому процесс об административном нарушении будет закрыт. Федеральное Ведомство по допуску транспортных средств постановило изъять из продажи десятки тысяч дизельных автомобилей «Порше». Причина – установка программного обеспечения, настроенного для передачи неверных данных о доле оксида азота в выхлопных газах. Согласно «евронорме 6» допустимы лишь 80 миллиграммов этого вещества на километр. Выхлопы не соответствующих стандартам машин превышали эти значения почти в 40 раз.

«Порше», однако, указывает на то, что никогда не разрабатывал и не выпускал дизельных моторов. В 2018 году производитель автомобилей класса «люкс» принял решение об установке лишь двигателей на бензине, с гибридным приводом или электромоторов.

В прошлом году «Фольксваген» также согласился с решением прокуратуры о штрафе на сумму один миллиард евро. «Ауди» заплатил 800 миллионов евро.

Последствия так называемого «дизельного скандала» будут еще долгое время сказываться на прибыли «Фольксвагена» и его дочерних предприятий. В судах Германии сейчас находится около 70 тысяч исков недовольных клиентов.