Суд в Петербурге освободил блогера Руслана Соколовского от уголовной ответственности по статье об экстремизме

Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа». Суд смягчил наказание с 2-х лет и 3-х месяцев условно до 6-ти месяцев ограничения свободы. Судимость с Соколовского теперь считается снятой.

Дело в отношении блогера было возбуждено 3 года назад по статье об оскорблении чувств верующих после публикации видео, где Соколовский играет в игру «Покемон Го» в екатеринбургском храме На Крови. В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи, по которой обвиняли Соколовского.