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Эксклюзив Эха 18:51, 07 мая 2019

Советник президента Глазьев: В моей статье не было ничего о переселении евреев на Донбасс

В статье советника президента РФ Сергея Глазьева не было ничего о возможном переселении евреев новыми украинскими властями на Донбасс. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Меня удивляет комментарий некого журналиста, который, видимо, не дочитав мою статью, сразу начал выдумывать какие-то фантастические сюжеты. Достаточно прочитать мою статью от начала до конца для того, чтобы убедиться, что фразы о переселении евреев на Донбасс в статье не было», — сказал он.
Ранее в своем блоге в газете «Завтра» С.Глазьев высказал мнение, что ставка властей США на Владимира Зеленского может быть связана с креном администрации Дональда Трампа в сторону крайне правых сил в Израиле. Вероятно, они поставят новые задачи перед обновлённым киевским режимом, написал Сергей Глазьев. Советник президента не исключил «возможности массового переезда на зачищенные от русского населения земли Донбасса уставших от постоянной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной».



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