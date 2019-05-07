Сегодня в матче между Ливерпулем и Барселоной определится первый финалист Лиги Чемпионов

Почти неделю болельщики Барсы да и других клубов пели оды Лионелю Месси, который в этом матче сделал дубль, закрыв протокол голом-шедевром со штрафного. 3-0. для такой команды как Барселона достаточное преимущество, чтобы спокойно провести эти 90 минут. Возможно, поэтому публика обсуждала не игру, а поведение Луиса Суареса, который открыл счет в этом матче. Уругваец раньше играл за Ливерпуль и именно там стал звездой, но он позволил себе бурную радость после того, как отправил мяч в сетку. Проявлять бурные эмоции, когда забиваешь своей бывшей команде не принято и Суресу пришлось оправдываться и говорить о том, что он помнит и любит Ливерпуль и если вдруг забьет еще, никакой радости не обнаружит. Впрочем, сейчас англичанам не до эмоций Суареса. В матче английского чемпионата с Ньюкаслом получил травму лидер красных Моххамед Салах. Может не сыграть и бразилец Фирмино. Тройка нападения, возможно лучшая в Европе разрушена. Надо знать англичан. Ливерпуль конечно постарается отыграться, как он сделал это в финале Лиги Чемпионов 2005 года с Миланом. Тогда англичане забили три гола за тайм. Сегодня у них есть целых два.

Полуфинал Лиги Чемпионов Ливерпуль – Барселона начнется в 22 часа. Трансляция на канале Матч ТВ.