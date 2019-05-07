Банк «Морган Стэнли» прекратит свою деятельность в России в первом квартале будущего года

Как пишет Форбс, об этом говорится в его годовом отчете. Помимо этого, банк откажется от брокерской и депозитарной лицензии. «Морган Стэнли» сохранит в России лишь бизнес по оказанию консалтинговых услуг. Напомню, в последние годы из России ушли либо сократили свой бизнес несколько крупных иностранных банков.

Деятельность «Морган Стэнли» в России больше не окупается, — сказал в эфире «Эха» экономист Сергей Алексашенко.

По словам Алексашенко, в России сделок, подходящего для «Морган Стэнли» масштаба, уже давно нет.