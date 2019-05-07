В Следственном Комитете объяснили причину загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба»

Как утверждают в ведомстве, это была попытка скрыть хищения нефти.

Терминалом, через который в трубопровод «Дружба» попала загрязненная нефть, с позапрошлого года владеет компании «Нефтеперевалка». Ее гендиректор и его зам, а также руководители еще двух компаний организовали слив в узел нефти, не отвечающей требованиям ГОСТ. Из-за чего в итоге были приведены в негодность 8 резервуаров парка «Лопатино», рассказали в СК. Таким образом подозреваемые пытались скрыть хищения нефти на сумму около 1 миллиона рублей. Отмечу, что белорусский концерн «Белнефтехим» ранее оценил свои потери из-за поставок загрязненной нефти по нефтепроводу «Дружба» в десятки миллионов долларов. По делу проходит 6 человек, двое в розыске, четверых арестовали. Ранее о задержаниях в рамках этого дела сообщил министр энергетики Александр Новак.

Новак также сообщил, что в Минэнерго подготовили изменения в законодательство в части усиления контроля над качеством нефти и ужесточения ответственности за соблюдение регламента. Это позволит избежать повторения инцедента. По словам министра, ситуация с поставками нефти будет нормализована во второй половине мая.

Напомню, что около трети от прокачиваемой через трубопровод «Дружба» нефти перерабатывает Белоруссия. В конце апреля концерн «Белнефтехим» сообщил о поступлении загрязненной нефти. Из-за этого в Минске приняли решение остановить экспорт светлых нефтерподуктов в ряд стран, свои потери в связи с этим компания оценила в 100 миллионов долларов.

Как сообщил сегодня энергетики Александр Новак, ситуация с поставкой некачественной нефти не повлияла на объемы добычи и экспорта из России.