Последнего предполагаемого участника покушения на журналиста Олега Кашина задержали и доставили в Петербург

Вячеслав Борисов более трех лет находился в межгосударственном розыске и скрывался в Белоруссии. Мужчина ранее работал в службе безопасности петербургского «Завода Ленинец». Предприятие принадлежит семье сенатора Андрея Турчака. Следственный комитет полагает, что Борисову и двум другим сотрудникам завода заплатили за то, чтобы они жестоко избили журналиста Олега Кашина девять лет назад. Борисов, по мнению следствия, калечил Кашина металлическим прутом. Предполагаемый мотив преступления — месть сенатора Андрея Турчака. Кашин оскорбил его и не извинился. Как пишет издание «Фонтанка ру», Борисова задержали еще в прошлом году. В Петербургский городской суд уже поступило дело в отношении мужчины, правда оно не касается покушение на журналиста. Сейчас Борисова обвиняют в похищении гендиректора «Завода Ленинец» Александра Горбунова. Оно произошло пять лет назад в Петербурге. По мнению следствия, похитители под пытками заставили Горбунова признаться в том, что именно он организовал покушение на Олега Кашина. За покушением стоит сенатор Андрей Турчак, а Горбунова просто хотели подставить. Об этом «Эху» рассказал сам Олег Кашин.

Что касается Борисова, то под арестом он будет находиться как минимум месяц. Ранее остальные участники похищения получили реальные сроки.

Вину Вячеслав Борисов не признает и от показаний отказывается.