В российских регионах в преддверии Дня победы проходят детские парады

Его участниками становятся не только школьники, но и воспитанники детских садов.

О детском параде в Пятигорске местная администрация не без гордости рассказывает на своем сайте. Мероприятие прошло на площади у Вечного огня. Дети маршировали в форме пехотинцев, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов и медсестер. Примечательно, что в руках у солдат – игрушечные винтовки М-16 американского производства. В местном управлении образования назвали мероприятие частью патриотического воспитания и посчитала этот формат очень востребованным. На акцию пришли около 500 ребят. Принимавший парад мэр Пятигорска Андрей Скрипник увидел в шествии неразрывную связь времен, передает «Новая газета».

В похоже формате прошел парад детсадовцев в Иванове. Мероприятие объединило воспитанников полусотни дошкольных учреждений. Более 350 ивановских малышей собрались вместе, чтобы отдать дань прошлому, вспомнить тех, кто подарил нам мир и торжественно пройти в парадных расчетах, пишет портал IvanovoNews. Малыши, облаченные в военную форму прошлых лет и форму современных родов войск, прошли строем перед гостями по импровизированной «Красной площади». Чеканя шаг, детвора пела патриотические песни.

Юные патриоты после этого отведали настоящей солдатской каши и армейского чаю, отмечает издание. По словам местных чиновников, мальчики и девочки во время подготовки много узнали о войне.

Не остались в стороне и кубанские власти и педагоги. Юные пехотинцы, моряки и артиллеристы прошли маршем перед ветеранами, собравшимися во дворе 98-й школы в Краснодаре. Парад там прошел уже в третий раз, передает портал «Кубанские новости». В Минобороны инициативы поддерживают, сообщил начальник военного образования Южного военного округа Сергей Меньшиков.

Парад дошколят во всю репетируют в Чувашии. Там юные участники пройдут по Красной площади в Чебоксарах. Детсадовцев, переодетых в военную форму, видели на параде в Ростове-на-Дону, который прошел еще в конце апреля.

В одном из детсадов Севастополя парад принимали офицеры Росгвардии.

Детские военные парады – это дикость, — считает директор Института возрастной физиологии Марьяна Безруких.

По словам Марьяны Безруких, правильно, когда дети дарят цветы ветеранам и выслушивают их истории.



В одном из детских садов Москвы родителям удалось добиться, чтобы их детей не заставляли во время праздника носить военную форму. Об этом «Эху» рассказала юрист ФБК Любовь Соболь.

По словам Соболь, совсем недавно по просьбам родителей из «патриотического уголка» в детском саду убрали портрет президента.