Глава Минтранса предлагает посмертно наградить бортпроводника Максима Моисеева, который спасал пассажиров SSJ-100

Глава Минтранса Евгений Дитрих предлагает посмертно наградить бортпроводника Максима Моисеева, который спасал пассажиров самолета «Сухой Суперджет 100» и погиб. Министр намерен обратиться с этой просьбой к президенту Владимиру Путину. По его словам, Моисееву нужно присвоить Орден мужества. Глава ведомства также считает, что необходимо наградить бортпроводниц Татьяну Касаткину и Ксению Фогель за самоотверженность и смелость при спасении людей. Бортпроводницы выжили и сейчас находятся в больнице.