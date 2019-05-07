Действия экипажа могли спровоцировать катастрофу самолета «Сухой Суперджет 100» в «Шереметьево», — сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования. По его словам, первые данные, полученные после расшифровки так называемых «черных ящиков», свидетельствуют о том, что самолет приземлился ближе к середине полосы с повышенной скоростью. Катастрофа произошла в воскресенье. Погиб 41 человек. 10 госпитализированы.

Тем временем адвокат одного из пострадавших попросил Следственный комитет возбудить дело о халатности в отношении сотрудников аэропорта «Шереметьево». По словам Игоря Трунова, сотрудники аэропорта не обеспечили безопасность полетов, а аварийные службы не предприняли необходимых мер для спасения пассажиров, — пишет агентство Интерфакс.