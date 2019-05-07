Алексей Навальный призвал Нюту Федермессер отказаться от участия в выборах в Мосгордуму

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный призвал главу Центра паллиативной помощи Нюту Федермессер отказаться от участия в выборах в Мосгордуму. Политик написал открытое письмо и опубликовал его в своем блоге. По мнению Навального, чиновники хотят использовать Федермессер, чтобы расколоть протестный электорат и не допустить победы юриста ФБК Любови Соболь в избирательном округе, куда входят районы Арбат, Хамовники и Пресненский. Политик добавил, что Соболь и Федермессер в значительной степени поддерживают одни и те же избиратели.