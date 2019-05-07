Последнего предполагаемого участника покушения на журналиста Олега Кашина задержали и доставили в Петербург

Вячеслав Борисов более трех лет находился в межгосударственном розыске и скрывался в Белоруссии. Мужчина ранее работал в службе безопасности петербургского «Завода Ленинец». Предприятие принадлежит семье сенатора Андрея Турчака. Следственный комитет полагает, что Борисову и двум другим сотрудникам завода заплатили за то, чтобы они жестоко избили журналиста Олега Кашина девять лет назад. Борисов, по мнению следствия, непосредственно калечил Кашина металлическим прутом. Предполагаемый мотив преступления — месть сенатора Андрея Турчака. Кашин оскорбил его и не извинился. Как пишет издание «Фонтанка ру», Борисова задержали еще в прошлом году.

В Петербургский городской суд уже поступило дело в отношении мужчины, правда оно не касается покушение на журналиста. Сейчас мужчину обвиняют в похищении гендиректора «Завода Ленинец» Александра Горбунова. Оно произошло пять лет назад в Петербурге. По мнению следствия, похитители под пытками заставили Горбунова признаться в том, что именно он организовал покушение на Олега Кашина. Сам журналист сказал «Эху Москвы в Петербурге», что за покушением стоит сенатор Турчак, а Горбунова просто хотели подставить Точка в деле будет поставлена, когда допросят и арестуют именно Турчака, считает Кашин. Что касается Борисова, то под арестом он будет находиться как минимум месяц. Ранее остальные участники похищения получили реальные сроки.

Вину Борисов не признает и от показаний отказывается.