Банк Morgan Stanley вскоре прекратит свою деятельность в России

Санкции мешают привлечению капитала.

Morgan Stanley сдаст банковскую, брокерскую и депозитарную лицензии. Эти бизнес-подразделения будут ликвидированы, сказано в отчете за прошлый год. Оставшийся бизнес банк переведет в новую компанию, которая не подпадает под требования о лицензировании. В ее задачи войдет оказание консалтинговых услуг в области инвестиций и недвижимости. О своих планах Morgan Stanley сообщил Центробанку. Заявление о прекращении банковской деятельности будет подано в начале следующего года, отмечает газета «Ведомости». Часть сокращаемых в Москве сотрудников руководство уволит, остальных переведут на работу в Лондон. Morgan Stanley открыл представительство в России в 1994 году, далее получил лицензию на осуществление банковской, брокерской и депозитарной деятельности. Morgan Stanley сохранит только услуги, не требующие лицензирования.

Суммарные активы Morgan Stanley в мире превышают 850 миллиардов долларов.