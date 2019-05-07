Неоправданные действия пилотов могли спровоцировать катастрофу самолета «Сухой Суперджет 100» в «Шереметьево»

Об этом сообщил агентству Интерфакс источник, знакомый с ходом расследования. Он отметил, что сейчас анализируются данные с параметрического и речевого самописцев. Полученные сведения говорят о том, что после взлета самолет попал в грозовой фронт, который пилоты попытались обойти. Одновременно произошел скачок напряжения, за которым последовала серия отказов систем. После этого экипаж запросил возможность вернуться в «Шереметьево». При подлете к полосе экипаж начал совершать непонятные следствию действия и в итоге приземлился ближе к середине полосы с повышенной скоростью.

Самолет сгорел в «Шереметьево» два дня назад. Погиб 41 человек.