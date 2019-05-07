В Пятигорске, Краснодаре и других городах организовали военные парады с участием школьников и воспитанников детсадов

В Пятигорске, Краснодаре и других городах ко Дню Победы организовали военные парады с участием школьников и воспитанников детских садов. Дети маршировали в военной форме с игрушечным оружием в руках. Это вызвало неоднозначную реакцию.

Тем временем юрист ФБК Любовь Соболь рассказала «Эху», что ей удалось добиться того, чтобы в детском саду, который посещает ее дочь, воспитанников не заставляли надевать военную форму на утренники ко Дню Победы.

Соболь добавила, что недавно по просьбе родителей из так называемого «патриотического уголка» в детском саду убрали портрет президента Владимира Путина.