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Эксклюзив Эха 17:00, 07 мая 2019

В Пятигорске, Краснодаре и других городах организовали военные парады с участием школьников и воспитанников детсадов

В Пятигорске, Краснодаре и других городах ко Дню Победы организовали военные парады с участием школьников и воспитанников детских садов. Дети маршировали в военной форме с игрушечным оружием в руках. Это вызвало неоднозначную реакцию.
Тем временем юрист ФБК Любовь Соболь рассказала «Эху», что ей удалось добиться того, чтобы в детском саду, который посещает ее дочь, воспитанников не заставляли надевать военную форму на утренники ко Дню Победы.

Соболь добавила, что недавно по просьбе родителей из так называемого «патриотического уголка» в детском саду убрали портрет президента Владимира Путина.



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